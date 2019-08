Carlos Xavier vê Dost sem confiança

O Sporting pretende transferir Bas Dost. O salário do jogador, que anualmente recebe perto de seis milhões de euros, e o rendimento aquém do esperado levam os leões a procurar uma solução no mercado para o holandês. O antigo capitão do Sporting, Carlos Xavier, avalia o momento de Dost e conclui que o ponta de lança "não está com a confiança que demonstrou no passado".

Dost marcou 93 golos em três época em Alvalade. Nos dois jogos em que participou, esta temporada, ficou em branco, sendo que frente ao Benfica, na Supertaça, não chegou a rematar à baliza de Vlachodimos. "Está um jogador diferente, o 'doping' dos avançados é o golo. Quando não marcam começam a atrofiar, a desesperar", observa, em entrevista à Renascença.

O momento de Dost, no entanto, não é caso isolado. Carlos Xavier anota que "os jogadores ainda não estão na melhor forma". "O campeonato é longo, mas convinha ter uma qualidade de jogo bem melhor", desabafa.

O Sporting tem de ter uma equipa muito mais equilibrada, que dê garantias de atacar e defender bem, para marcar golos. A equipa continua a defender mal, no jogo com o Benfica o sistema não funcionou, esteve melhor na Madeira", acrescenta o ex-jogador, nestas declarações a Bola Branca.



Keizer ainda tem margem

Carlos Xavier reforça que "o campeonato começou agora" para sustentar que Marcel Keizer ainda tem margem para dar a volta à situação. "É muito cedo para tomar decisões", diz. Para o antigo capitão "os próximos dois jogos vão ditar muito coisa, mas para já [Keizer] continua a ter condições".

O Sporting recebe o Braga, no domingo, e na 3.ª jornada desloca-se ao Algarve para defrontar o Portimonense.