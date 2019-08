Rio Ave “com ambição de vencer” o Famalicão

O treinador do Rio Ave lamenta o adiamento do jogo contra o V. Guimarães e agora espera entrar com vitória contra o Famalicão.

Carlos Carvalhal lembra que os jogadores estavam “focados e preparados para fazer esse jogo, com motivação muito grande por termos vencido por 6-1 na Taça da Liga, mas fomos confrontados com uma situação que não controlamos.”

O técnico espera agora “surgir em Famalicão com a melhor forma possível e com ambição de vencer o jogo”.

Carvalhal aproveitou a conferência de imprensa para deixar elogios ao recém-promovido Famalicão. “É uma equipa bem organizada e bem trabalhada, que começou bem o campeonato com uma vitória frente ao Santa Clara. Penso que vai fazer um bom campeonato e causar alguns estragos aos adversários, porque joga bom futebol”.