Poha é reforço do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Denis Poha, médio francês, de 22 anos. O jogador é emprestado pelo Rennes, até ao final da época, e o Vitória fica com opção de compra, por valor não divulgado.

Poha foi campeão da Europa de sub-19 pela França em 2016. Começou a época passada na Ligue 1, com a camisola do Rennes, mas fez apenas cinco jogos e no mercado de inverno foi cedido ao Nancy, da segunda divisão. Fez 14 jogos e marcou um golo. Há duas épocas também jogou na Ligue 2, pelo Orléans.

Em declarações publicadas pelo Vitória, Poha apresenta-se como um jogador "polivalente, que joga em várias posições no meio-campo". “Eu também sou um jogador ambicioso. Jogar na Liga Europa significa defrontar equipas e jogadores fortes e quero jogar com os melhores. Quero ganhar o maior número de jogos”, disse.