Festival Paredes de Coura espera a “maior enchente de sempre"

A organização do Festival de paredes de Coura espera, este ano, o 27.º, casa, ou melhor, "floresta cheia" e promete a edição “mais apetecível de sempre”.



Agosto mal tinha começado e os passe-gerais já tinham esgotado. “É histórica a quantidade de passes que vendemos nesta edição”, diz um dos organizadores, João Carvalho, em declarações à Renascença, admitindo que cerca de 90 por cento de todas as vendas são passes para os quatro dias de festival. “É, realmente, a maior enchente do festival”, sublinha.



Este ano, a capacidadedo recineto aumentou dos 25 mil para 26 mil pessoas. Para acomodar a maior enchente de sempre sem perder o conforto e a qualidade, a organização teve de fazer algumas alterações, tanto ao recinto como na área do campismo.

“É o ano, garantidamente, em que as pessoas vão sentir ainda mais que pensamos nelas, que cuidamos do espaço e que melhoramos mesmo aquilo que está bem feito”, garante João Carvalho.

A zona do campismo aumentou. Foram abertos novos campos e caminhos para armar as tendas. Há mais casas de banho e estão mais próximas dos festivaleiros. Há, também, uma rede de caminhos de emergência que ligam todos acampamentos.

As equipas de vigilância, de sensibilizadores ambientais, de segurança, de policiamento e de bombeiros também aumentaram. “É o festival mais sinalizado de sempre e mais seguro de sempre”, realça Carvalho.

No recinto do festival, há novas áreas de descanso e o som, na zona central do anfiteatro natural, foi reforçado. Foram colocados ecrãs maiores nas laterais, bem como um novo ecrã gigante a meio, para as pessoas que vão para as zonas de descanso não perderem contacto visual com o palco.

“Aumentamos também as zonas de restauração, temos este ano quatro zonas”, conta João Carvalho. Destas quatro áreas de alimentação, três ficam no interior do recinto e a quarta na zona do campismo.

Outra prioridade da organização no campismo foi a preocupação ambiental. O rio Coura e as margens na praia do Taboão foram limpos. Pede-se às pessoas para reduzir o plástico. “Enche-nos de orgulho sabermos que temos um público sensível às nossas preocupações ambientais, porque não se vê uma única fita de plástico aqui no recinto."

O "campingaz", instrumento essencial para os festivaleiros fazerem os almoços e jantares, continua a ser permitido mediante algumas regras. Fazer fogueiras é proibido e a disposição de extintores espalhados pelo recinto também foi reforçada.