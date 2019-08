E se uma lei acabasse com os estrangeirismos em Portugal?

“Temos termos próprios adequados, não há necessidade de falar num 'shopping', por exemplo, temos centro comercial. Há uma certa vaidade, digamos vontade de mostrar conhecimentos ou de um certo exibicionismo. Isso faz parte da nossa atitude com a língua, são aspetos menos agradáveis mas fazem parte dela. Importa aí não exagerar, ficarmos por aquilo que é adequado e que se tornou normal”, analisa.

A face positiva desta atitude é a abertura perante as outras culturas. “Somos bastante diferentes do francês. Também se dá o caso de nós próprios termos qualquer coisa de cosmopolitismo. É uma coisa que o francês não tem e o espanhol também não, de maneira nenhuma. Sentimo-nos à vontade em ambientes estrangeiros, mesmo num contexto mais vasto. Isto traduz-se no emprego de termos estrangeiros que adotamos e aportuguesamos, de tal maneira que nem os reconhecemos como tal”, conclui Fernando Venâncio, que se licenciou e doutorou na Universidade de Amesterdão, tendo vivido muitos anos na Holanda.

A língua é poder

Para Maria Manuel Baptista, é pena que este assunto seja visto muitas vezes numa perspetiva “anedótica” e “episódica”, como por exemplo na crónica do “The Guardian”. Na visão da professora da Universidade de Aveiro, isto é a “ponta do iceberg de movimentos culturais, políticos, económicos e geoestratégicos muito mais profundos”.

“A questão da língua está muito ligada às questões de poder. Quando olhamos para a história da Europa, já desde a época medieval encontramos as primeiras tentativas de tornar hegemónica uma língua. No caso era o latim, que era a língua de comunicação na Europa, pelo menos entre uma elite classe intelectual e religiosa, e que progressivamente é substituído pelo francês, por via da escolarização da cultura europeia”, recorda.

Os alunos que a professora recebe já são, hoje em dia, “praticamente bilingues”, tal a influência do inglês no dia a dia, que se tem acentuado ainda mais com a adoção de novas tecnologias. No entanto, o português deve continuar a ter um papel, nomeadamente como língua de ciência; por isso, a docente rejeita a ideia de que as aulas na Universidade de Aveiro possam, num futuro próximo, ser todas lecionadas em inglês.

“As pessoas já têm até dificuldade em pensar a partir do português. As estruturas são diferentes, não é só uma questão de vocabulário e estrutura, é uma forma de pensar e colocar os assuntos. Ainda bem que os alunos entram muito rapidamente no inglês, porque isso lhes lhes abre horizontes fantásticos. Quanto a mim, não evito falar o inglês, que é absolutamente essencial para quem está nas universidades, mas tenho uma grande insistência em não abandonar o português”, explica.

Conclusões: o domínio anglo-saxónico não pode ser travado por decreto – dificilmente os efeitos da lei Toubon podem ser ampliados, nomeadamente entre os mais jovens – e é avassalador. “Quando falamos de globalização, falamos sempre de globalização em língua inglesa. Os franceses nunca se recompuseram desta dificuldade em impor a sua língua como uma língua franca”, frisa Maria Manuel Batista. No entanto, o papel do inglês como idioma de comunicação internacional não deve impedir as outras línguas de continuar a crescer e adaptar-se às novas invenções e organizações sociais.

Por exemplo, costuma escrever a palavra ‘email’? “É um caso paradigmático, é complicado dizer ‘vou mandar uma mensagem eletrónica’ ou ‘vou dar-te o meu endereço eletrónico’. Talvez não tenhamos ainda inventado a palavra que se tornaria frequente nos nossos lábios. Um dia, alguém pode vir a criá-lá”, prevê Fernando Venâncio.