33 menores mudaram de género ao abrigo da chamada "lei de autodeterminação"

Maria Auxiliadora

14 ago, 2019 Céu 12:23

Crianças, a ideologia de gênero está a fortalecer-se entre os jovens. Crianças e jovens estão sendo doutrinados em muitas escolas com esta doutrina da impureza. As crianças são ensinadas de que gênero não existe, que pode ser-se masculino e feminino ao mesmo tempo, ou vice-versa quando se trata de mulheres. Isto está a levar os jovens a terem atitudes e comportamentos de parentalidade que vão contra a sua sexualidade. Homossexualidade, lesbianismo, transexualismo e todas as outras aberrações sexuais é o que pretendem os promotores dessa doutrina implantar na juventude. Muitos jovens já se confundem com sua sexualidade e adotam comportamentos contrários ao seu sexo. Sociedades andróginas estão-se configurando. Todo isto meus pequenos é obra do maligno que quere implantar na infância e na juventude, a doutrina da impureza sexual, de modo que no futuro desaparecer a relação do homem e da mulher unidos pelo vínculo do matrimónio. Eu faço um apelo urgente para toda a humanidade, sem distinção de credo, raça ou religião, para não permitir que os seus governantes não imponham ás suas nações a chamada ideologia de género, porque esta é a doutrina demoníaca, que procura destruir a família composta pelo homem, pela mulher e pelos filhos. O objetivo da ideologia de gênero é criar uniões homossexuais e lésbicas que vão contra as leis morais e divinas. Novamente vos digo meus filhos, nenhuma relação entre pares do mesmo sexo, são aceites pelo céu.