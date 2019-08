Plácido Domingo acusado de assédio sexual. Tenor já reagiu: "Regras de hoje são muito diferentes das do passado"

Veja também:



O espanhol Plácido Domingo, de 78 anos, é acusado de assédio sexual por nove mulheres. A notícia é avançada esta terça-feira pela agência Associated Press (AP), que revela as acusações de oito cantoras e uma bailarina.

As mulheres terão sido assediadas no início da sua carreira. O tenor tê-las-á pressionado a ter relações sexuais em troca de cargos e punido profissionalmente as que se recusavam e travavam os seus avanços, relata a AP.

O assédio terá ocorrido a partir do final da década de 1980, em locais onde Domingo (casado desde 1962 com Marta Domingo) ocupava altos cargos de direção, como companhias de ópera.

Segundo os relatos das mulheres agora divulgados pela Associated Press, o tenor terá algumas vezes colocado a mão por baixo das saias e três delas afirmam que Plácido Domingo forçou “beijos molhados” nos lábios - no camarim, outro num quarto de hotel e ainda outro numa reunião tida à hora do almoço.

"Um almoço de negócios não é estranho, mas ter alguém a tentar segurar a sua mão durante um almoço de negócios é estranho. Ou colocar a mão no joelho”, diz uma das cantoras, não identificada pela AP.

“Ele estava sempre a tocar-nos de alguma maneira e sempre a beijar-nos”, acrescenta.

Das nove mulheres citadas pela AP, apenas a mezzo soprano Patricia Wulf é identificada. Cantou com Domingo na Ópera de Washington. As restantes pediram o anonimato, dizendo que ou ainda trabalham no negócio e temiam represálias ou temiam que pudessem ser publicamente humilhadas.

Além destas, outras seis mulheres revelaram à Associated Press que Domingo convidava frequentemente as cantoras que contratava uma série de concertos no 1990.

Mais de 30 outros cantores, dançarinos, músicos de orquestra, membros da equipa de bastidores, professores de voz e ainda um administrador admitem à AP que testemunharam o comportamento inadequado de Plácido Domingo, que perseguia as mulheres mais jovens com impunidade.