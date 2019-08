Forças paramilitares chinesas concentram-se junto à fronteira com Hong Kong

Tropas paramilitares chineses estão a concentrar-se na fronteira com Hong Kong e há vários vídeos dessas movimentações na cidade de Shenzhen, a cerca de 30 quilómetros da região administrativa especial.

Trata-se de mais um episódio na escalada de tensão no território, onde decorrem violentos protestos contra um projeto de lei que prevê que suspeitos de crimes no território sejam extraditados para a China para serem julgados.

Os manifestantes consideram que a autonomia de Hong Kong está em causa e, esta terça-feira, voltaram a concentrar-se no aeroporto local, obrigando ao cancelamento de todos os voos, pelo segundo dia consecutivo.

Estes protestos já originaram vários confrontos e detenções. O Governo chinês vê aqui “sinais de terrorismo” e por isso parece preparado para agir com mais força ou pelo menos para mostrar que a pode ativar logo que necessário.

De acordo com órgãos de comunicação estatais chineses, os militares estarão a ser convocados para “exercícios em larga escala”. Alexandre Krauss, conselheiro da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu e fundador da Iniciativa Liberal, considera no Twitter que os vídeos são um sinal de que "algo muito mau está prestes a acontecer".