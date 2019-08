Morreu José Luis Brown, vencedor do Mundial em 1986

O antigo futebolista José Luis Brown, campeão mundial pela Argentina em 1986, morreu aos 62 anos, vítima de doença de Alzheimer, anunciou na segunda-feira o Estudiantes de La Plata, clube do qual era um dos maiores símbolos.

"Este é um dia de grande tristeza para a família 'albirroja'. O nosso guerreiro José Luis Brown deixou-nos. A sua memória e o seu amor ao clube permanecerão para sempre", indica a conta oficial no Twitter do Estudiantes de La Plata, que o antigo defesa representou durante oito anos.

Brown foi o autor do primeiro golo na final do Campeonato do Mundo de 1986 - o único que o defesa marcou em 36 internacionalizações -, frente à República Federal da Alemanha (RFA), que a Argentina ganhou por 3-2.

"Sem José Luis Brown nunca teríamos vencido o Mundial em 1986", assinalou nas redes sociais Diego Maradona, considerado o principal artífice da conquista do título no Campeonato do Mundo, cuja fase final se realizou no México.