Pepe e o Krasnodar. "50% do trabalho está feito"

Pepe, defesa-central do FC Porto, diz que metade do trabalho da eliminatória contra o Krasnodar está feito, mas falta carimbar a passagem ao "play-off" da Liga dos Campeões.

"Partimos para este jogo com o mesmo espírito do primeiro jogo. Sabemos que 50% do caminho está feito, mas faltam outros 50%. Vai ser duro o jogo", explica, em conferência de imprensa.

O experiente jogador volta a reiterar que o mau resultado em Barcelos, na derrota contra o Gil Vicente, está ultrapassado: "O uqe interessa é pensar no futuro, estamos focados no que fizemos de errado. Queremos estar novamente ao nível. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos".

O FC Porto-Krasnodar está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.