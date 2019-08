​Portuguesa internada após férias na República Dominicana já teve alta

A turista portuguesa que esteve nos cuidados intensivos após ter passado férias na República Dominicana já recebeu alta.

A informação foi confirmada à Renascença esta segunda-feira pelo Hospital de Braga, onde a cidadã chegou a estar internada com "prognóstico reservado". A fonte hospitalar não avançou, contudo, pormenores sobre a situação clínica da portuguesa.

A mulher de 42 anos, residente em Famalicão, "já não necessitava de cuidados hospitalares", confirmou o hospital bracarense, que cuidou da miocardite (inflamação no músculo do coração que causa arritmias e insuficiência cardíaca) da turista portuguesa, provavelmente contraída devido ao contacto com água imprópria para consumo.

Este não é o primeiro caso do género a envolver um português. Em junho, outro turista luso ficou doente pela mesma razão depois de visitar a República Dominicana.

No último ano, pelo menos dez turistas norte-americanos morreram após terem passado férias naquela ilha.