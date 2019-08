Simone Biles, a jovem ginasta que fez história com proeza nunca antes vista

Para grande surpresa do público presente, a jovem ginasta de 22 anos, executou dois movimentos inéditos, um deles nunca antes visto. Durante o exercício de chão, tornou-se a primeira mulher da história a executar na perfeição um triplo-duplo mortal.

Simone Biles fez história este fim-de-semana durante a participação nos Campeonatos Nacionais dos Estados Unidos, a primeira etapa na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizam já no próximo verão.

No dia anterior, Biles desfaiou todas as expectativas e conseguiu alcançar na perfeição um duplo mortal com dupla pirueta na saída da trave, uma proeza nunca antes feita.

Há mais de seis décadas que uma mulher não ganhava tantos títulos no campeonato nacional de ginástica artística. Biles ganhou quatro dos cinco títulos possíveis: individual geral, solo, salto e trave.