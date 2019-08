O ciclista João Rodrigues é o vencedor da Volta a Portugal em bicicleta. O homem da W52-FC Porto fez o melhor tempo no contrarrelógio final que decorreu entre Gaia e o Porto. Jóni Brandão, da Efapel, acaba na geral a 27 segundos.

Depois de ter partido para a última etapa atrás de Jóni Brandão, por centésimos de segundo, João Rodrigues foi o mais rápido no 'crono', em 27:31 minutos, menos 15 segundos do que António Carvalho (W52-FC Porto) e 27 do que o ciclista da Efapel.



Na geral, Rodrigues, de 24 anos, terminou com 27 segundos de avanço sobre Brandão e 1.08 minutos do que Veloso.

João Rodrigues sucede no historial da prova ao espanhol e companheiro de equipa Raul Alarcon, que falhou a Volta por lesão, três anos depois do mais recente português a vencer a prova, o também ‘dragão’ Rui Vinhas.

Em 2018, depois de ter ficado de fora da edição de 2017 por uma infelicidade, Rodrigues arrancou um sétimo lugar, então dentro da armada do bicampeão espanhol Raúl Alarcón, ao lado de Veloso. Esta temporada, foi na zona sul do país, por onde a Volta a Portugal pouco passou, que começou por se evidenciar, ao ser nono na Volta ao Algarve entre o pelotão WorldTour e vencer a Volta ao Alentejo com autoridade.



