Cavalos e cavaleiros reavivam tradição em Pedras Salgadas em prova internacional

Prestigiados cavalos e cavaleiros participam, até domingo, em Pedras Salgadas, no concurso internacional de saltos de obstáculos. A iniciativa equestre arranca com as provas nacionais e termina com o Grande Prémio, a que se seguirá um espetáculo equestre que terá como protagonista o Cavalo Lusitano.

Hugo Carvalho, cavaleiro da seleção nacional, está pronto para competir e classifica este concurso como “mítico”, porque “as bancadas enchem, o público vibra com as prestações de cada cavaleiro”. E destaca ainda as “condições de excelência do centro hípico”, onde existe “um campo relvado com condições extraordinárias para a prática hípica”.

Tiago Peixoto, de 16 anos, conquistou recentemente o 3º lugar na taça de Portugal e também está em Pedras Salgadas para competir. Conta que gosta muito de competir em Pedras Salgadas, porque “o público é especial, puxa muito pelos cavaleiros e transmite muita energia”.

O Exército também participa neste concurso com quatro conjuntos (cavaleiro/ cavalo) e o objetivo dos militares passa por “recuperar o protagonismo que o Exército já teve nesta competição”. “Este concurso é muito importante. E nós estamos aqui para competir ao mais alto nível. Viemos para ganhar, pertencemos ao Exército e o nosso objetivo é sempre tentar conquistar o pódio”, refere o tenente de cavalaria Francisco Teixeira.

Já quanto ao centro hípico, que inclui todas as infraestruturas necessárias à prática de equitação, e quanto ao recinto desportivo, é unânime a opinião dos cavaleiros que estão “perante o melhor recinto nacional em relvado natural”.

O concurso internacional de saltos (CSI) é de duas estrelas e integra provas que classificam para o ranking da Federação Equestre Internacional (FEI). Segundo Filipe Pimenta, da organização, a prova conta “com a participação de 170 conjuntos” e o principal objetivo é “transformar este num concurso de referência internacional”.