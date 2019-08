Manuel Fernandes: "É preciso limpar a cabeça de Bruno Fernandes"

É "limpar a cabeça" e seguir em frente. Manuel Fernandes fala de capitão para capitão, em entrevista a Bola Branca, e pede a Bruno Fernandes que se concentre no Sporting e no campeonato que está a começar.

O campeonato em Inglaterra fechou sem que Bruno Fernandes completasse a desejada transferência para a Premier League, apesar das investidas de Tottenham e Manchester United. Manuel Fernandes reconhece que "falhou uma das ambições" do médio e sugere a Frederico Varandas e restante estrutura leonina se reúnam com o jogador, para "resolver algum problema" que possa subsistir após este desfecho:

"Isto é uma conversa que passa pelas pessoas do futebol, pelo presidente e por ele e dizer assim: 'A partir de agora, é campeonato. Temos de nos concentrar naquilo que temos, vamos resolver o teu problema e acabou, não podemos desperdiçar pontos e queremos-te com a cabeça limpa'. Tem de ser assim a partir de agora, porque eu senti no jogo com o Benfica [na Supertaça] que este Bruno não era o verdadeiro Bruno."