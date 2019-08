​Quer visitar as galerias romanas? Em 2020 deixa de haver marcações prévias e filas

Até agora, as visitas às galerias romanas estavam limitadas a poucos dias por ano, havendo necessidade de marcação prévia. No entanto, e de acordo com o anúncio feito pela autarquia através da rede social Facebook, o regime de visitas vai mudar.

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta semana que as populares galerias romanas da cidade, situadas na Rua da Prata, vão poder ser visitadas durante todo o ano a partir do fim de 2020.

“Se sempre quis visitar as Galerias Romanas e nunca o conseguiu fazer saiba que está a ser criado um centro interpretativo com entrada acessível a todos pela Rua da Prata. O Criptopórtico Romano de Lisboa vai poder ser desfrutado sem filas, nem dias contados, a partir de finais de 2020”, lê-se na publicação.

As galerias romanas, que têm mais de 2.000 anos de existência, foram descobertas no subsolo da Baixa de Lisboa em 1771, na sequência do terramoto de 1755.

Este ano, o local já abriu ao público durante três dias em março, período durante o qual receberam cerca de três mil visitantes.

Enquanto o novo regime de visitas livres não entra em vigor, as galerias romanas continuarão a estar abertos por tempo limitado. De acordo com o Museu de Lisboa, numa publicação de Facebook, vão voltar a abrir entre 27 e 29 de setembro, com inscrições a partir de 16 de setembro.