Lisboa. Calçada de Carriche condicionada a partir de dia 12

Uma parte da Calçada de Carriche, em Lisboa, vai estar sujeita a condicionamentos de trânsito entre os dias 12 e 31 de agosto, informa a Câmara Municipal esta quinta-feira.

O condicionamento vai ocorrer junto ao entroncamento com a Rua Professor José Pinto Correia, onde vão decorrer trabalhos de construção de uma ponte pedonal.

As obras não implicam a interrupção total da circulação automóvel, sendo antes realizadas com o corte da via esquerda no sentido ascendente (Lisboa), o corte de uma via lateral e a zona de estacionamento contíguo à via lateral.

Segundo a autarquia lisboeta, esta é a primeira de quatro fases que a construção da ponte implicam. “Os condicionamentos das restantes fases serão comunicados oportunamente”, adianta o comunicado.

“As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais”, informa por fim.´

Segunda Circular condicionada entre 9 e 13 de agosto

A reparação de uma rutura de água na 2.ª Circular, junto ao aeroporto, vai obrigar a condicionamentos no trânsito entre 9 e 13 de agosto, das 10h00 às 16h30, com supressão de uma via no sentido Norte-Sul.

Os trabalhos vão decorrer junto à saída para a Av. Cidade do Porto/Av. Berlim.

Durante o mesmo período será suprimida uma via na Avenida Cidade do Porto.