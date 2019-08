Chernobyl vodka. Projeto quer ajudar a revitalizar zona da tragédia nuclear

“Atomik” é o nome de uma vodka artesanal muito especial, feita com grãos de cereais e água de Chernobyl.

Trata-se do primeiro produto de consumo proveniente da área abandonada à volta da central nuclear.

Um grupo de investigadores na Universidade de Porthmouth, no Reino Unido, promoveu este projeto como forma de revitalizar esta zona da Ucrânia, devastada pelo acidente em abril de 1986.

“A bedida não é mais radioativa que qualquer outra vodka”, assegura o professor Smith, acrescentado, que qualquer químico dirá que quando se destila algo, as impurezas ficam nos resíduos que vão para o lixo”.

O grupo espera usar os lucros da venda para ajudar as comunidades locais que ainda hoje sofrem com o impacto económico do desastre.

Segundo a BBC, vários investigadores trabalharam nos terrenos na zona de exclusão durante anos, para estudar a forma como os solos estavam a recuperar após o acidente.