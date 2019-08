Jéssica Silva não gostou de ver o Mundial pela televisão

Jéssica Silva acredita que a seleção portuguesa devia ter-se apurado para o Mundial feminino de futebol, que decorreu em França.

Em entrevista a Bola Branca, a avançada do Lyon assume que o alargamento do número de equipas para 32, previsto para o Campeonato do Mundo de 2023, "é mais vantajoso", contudo, afirma que Portugal não devia precisar disso para chegar à maior prova do mundo de seleções.

"No fundo, acho que, neste Mundial, podíamos ter lá estado. Não foi muito confortável ver o Mundial na televisão. A nossa seleção tem de assumir que tem o papel para estar nas fases finais das grandes competições", sublinha a internacional portuguesa, de 24 anos.

A próxima grande competição de seleções femininas é o Euro 2021, em Inglaterra. Portugal está inserido no Grupo E de qualificação, juntamente com Escócia, Finlândia, Albânia e Chipre, e começa a tentar lá chegar a 4 de outubro, com uma visita à congénere albanesa.

Jéssica Silva acredita que Portugal conseguirá repetir o feito de 2017 e garantir o apuramento para o Europeu: "Nem há possibilidade para pensar que não. Já provámos que temos uma seleção que pode e tem de estar, e merece estar nas fases finais. Este último ano foi de transição. Agora, queremos é arrancar com a qualificação da melhor maneira possível e qualificarmo-nos para o Europeu."