"Dia mais mortífero no Texas". Tiroteio faz 20 mortos e 26 feridos

O governador do Texas, Greg Abbott, confirma que, pelo menos, 20 pessoas morreram e 26 ficaram feridas no tiroteio deste sábado junto a um centro comercial em El Paso.

"Aquilo que devia ser um dia normal, um dia de ir às compras, tornou-se no dia mais mortífero no Texas", disse, em conferência de imprensa.

"20 pessoas inocentes de El Paso perderam as suas vidas e mais de duas dúzias estão feridas. Estamos unidos no apoio às vítimas e aos seus fmailiares. Queremos fazer tudo o que for possível para lhes prestar assistência", disse o governador.

De acordo com as autoridades policiais, está detido pelo menos um suspeito, um homem com idade a rondar os 20 anos. Anteriormente, o autarca de El Paso dava conta da existência de três suspeitos detidos.

O presidente dos Estados Unidos já comentou o tragédia. Na rede social twitter, Donald Trump refere que os relatos que lhe chegam "são muito maus" e que há muitos mortos".