Agosto é mês do tomate coração de boi no Douro

“É este também um modo de promover o território, a sua diversidade de produto e originalidade”, realçam os organizadores, observando que “esta época, que antecede o período forte da região, que são as vindimas, está a transformar-se numa verdadeira festa do tomate”.

Às virtudes do produto acrescentam que este “festim de tomate” quer motivar “os produtores de vinhos a manterem vivas as hortas de quinta e a produção do tomate, ainda que numa escala familiar e de produção local”.

“Estrela de verão, o tomate coração de boi merece um concurso que lhe dê fama, até porque tem, no Douro, argumentos para tal vaidade. Muita luz e grandes amplitudes térmicas típicas da região reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”, afirmam os organizadores, em comunicado.

Na sua IV edição, o concurso, que veio para “mostrar as qualidades superiores do tomate coração de boi do Douro”, volta a reunir especialistas para elegerem o melhor tomate da temporada. O júri integra chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia. Maria de Lourdes Modesto é a convidada de honra desta edição.

O tomate coração de boi do Douro regressa à mesa de prova, no próximo dia 23 de agosto, na Quinta de Ventozelo, em Ervedosa do Douro.

“A adesão a esta iniciativa, por parte dos restaurantes e do consumidor, tem sido tão extraordinária que estamos a conseguir concretizar o nosso objetivo de aumentar a atratividade do Douro, valorizando outros produtos de excelência, para além do vinho, mais rapidamente do que alguma vez imaginaríamos. E o Douro já é reconhecido como um dos melhores ‘terroirs’ para a produção do Tomate coração de boi do Douro”, sublinham os organizadores.

A par do concurso, e até ao final de agosto, os restaurantes de referência da região aderem à “Festa do Tomate Coração de Boi”, incluindo nas suas ementas pratos inspirados no tomate.

Burrata com tomate coração de boi, azeite de manjericão e favo de mel, tomate coração de boi recheado com pesto e queijo fresco, milhos com tomate coração de boi e pataniscas de bacalhau, queijo de ovelha com doce de tomate, tomate coração de boi confitado e pão em tosta, tomate coração de boi em salada poveira e fritura de peixe do rio Douro, queijo de cabra tostado ou cheesecake com doce de tomate coração de boi, são alguns dos pratos especiais a saborear na mais antiga região demarcada do mundo.

Esta iniciativa cruza-se também com o Ciclo Capella, um projeto de desenvolvimento da economia local que tem levado à praça e capela barroca de Arroios, em Vila Real, a arte, a cultura, a música e os produtos locais.

Assim, dia 24 de agosto, a partir das 17h30, a prova de tomate está de regresso à aldeia onde vai ser possível também comprar tomate coração de boi local.

Aberta a todos e sem júri nem pontuações, a prova irá explorar a combinação do tomate com diferentes perfis de azeite e será coordenada pelo presidente do júri do concurso, Francisco Pavão. Em modo de tempero, participa ainda nesta degustação Jorge Raiado, da Salmarim, empresa algarvia de sal marinho.

Terminada a prova, os participantes são convidados a participar, no largo da aldeia, na XI edição do Mercadinho da Capella, um misto de festa, com animação e petiscos, e venda de produtos das hortas locais, com destaque para o tomate coração de boi do Douro.