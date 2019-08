Figo: "Bruno Fernandes é dos maiores valores nacionais"

Luís Figo define Bruno Fernandes como "um dos maiores valores nacionais", e uma grande mais-valia para o Sporting, caso não deixe o emblema no mercade de transferências.

"Acho que o Bruno Fernandes é dos maiores valores a nível nacional. Se ficar, é bom para o Sporting, mas imagino que exista sempre uma condicionante financeira, e serão situações analisadas a nível individual e coletivo. Se ficar, é uma grande mais-valia para o Sporting, mas há que aguardar para ver. É um jogador que pode fazer a diferença pela qualidade que tem, já o demonstrou", disse.

Os leões apenas ponderam vender o capitão por 70 milhões de euros, numa janela de transferências que já viu o Atlético de Madrid pagar 126 milhões por João Félix, do Benfica. Luís Figo acredita que o mercado não tem limites, e está dependente da disponibilidade financeira dos clubes.

"É o mercado, não há limites, funciona com a oferta e procura. Quando há condições financeiras e os clubes não estão sob a alçada do 'fair-play financeiro', surgem os valores que temos visto", disse.

Próximos quatro anos na UEFA

Luís Figo, que foi um dos nomes apontados à presidência do Sporting, mas não chegou a candidatar-se, vai continuar a trabalhar na UEFA nos próximos quatro anos.

"Continuarei com o meu cargo. O presidente vai continuar em funções nos próximos quatro anos, e estou feliz com isso. Vamos continuar a criar condições no futebol europeu para sermos a melhor confederação e para termos as melhores condições e competições", disse.

O ex-jogador português diz que uma das prioridades será a promoção do futebol feminino, no dia em que a UEFA anunciou que uma árbitra vai apitar pela primeira vez uma final de futebol masculino, na Supertaça Europeia, entre Chelsea e Liverpool.

"Uma das prioridades deste mandato será a promoção e desenvolvimento do futebol feminino. Esperamos contribuir cada vez mais para isso", rematou.