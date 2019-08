Conselho de amigo a Bruno Fernandes. "Oportunidades são para se aproveitar"

A água não passa duas vezes por baixo da mesma ponte. O mesmo é dizer que as oportunidades, quando são imperdíveis, devem ser agarradas com unhas e dentes.

É o que Rui Silva recomenda ao amigo Bruno Fernandes. Em cima da mesa continua a possibilidade de o capitão do Sporting rumar ao futebol inglês, com o Tottenham e Manchester United como principais pretendentes.

O guarda-redes do Granada, que estará em ação na La Liga, esta época, acompanha com atenção a "novela" em torno do médio internacional português, com quem jogou no Torneio de Toulon, no escalão de Sub-20.