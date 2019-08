Bragança-Miranda já tem comissão para lidar com casos de abusos na Igreja

A Diocese de Bragança-Miranda já tem uma Comissão para a Proteção de Menores e de Pessoas Vulneráveis (CDPMPV), que ajudará a diocese a analisar e a responder a casos de abuso sexual de menores praticado por membros da Igreja ou em instituições ligadas à mesma.

A nomeação de D. José Cordeiro tem data de 31 de julho e informa que a comissão deve iniciar “o seu serviço pastoral durante a primeira semana do mês de setembro”.

A comissão é presidida pelo padre José Manuel Bento Soares e tem como coordenadora a psicóloga clinica Flávia Cristina Alves Lucas. Entre os restantes membros estão Amândio Amílcar Correia, superintendente da PSP, Elisa Nascimento Ferreira Santos Vieira, pedopsiquiatra e Ana Estrela Marcos Correia de Barros, jurista.

Segundo o decreto de nomeação, “a Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e de Pessoas Vulneráveis (CDPMPV) coadjuva o Bispo no exercício do seu ministério no que respeita à tutela de menores e de pessoas vulneráveis”.

“Os membros da CDPMPV não substituem o bispo na sua responsabilidade, mas auxiliam-no através das suas competências educativas, médicas, psicológicas, jurídicas, pastorais e de comunicação”, escreve D. José Cordeiro.

O bispo de Bragança-Miranda informa ainda que o objetivo da CDPMPV é “contribuir a difundir uma cultura da prevenção, dar instrumentos de informação, formação e protocolos de procedimentos, seguindo as normativas civis e canónicas, bem como as orientações da Santa Sé e da Conferência Episcopal Portuguesa”.

Recorde-se que em maio, na assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, os bispos portugueses comprometeram-se a “criar instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores” nas suas dioceses e “atualizar as diretrizes aprovadas pela Conferência Episcopal em 2012”, tendo em conta as orientações da Santa Sé.