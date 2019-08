Reino Unido reforça verbas para eventual Brexit sem acordo

O governo britânico vai ter mais 2,2 mil milhões de euros para preparar a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, anunciou o ministro das Finanças, Sajid Javid.

Os fundos adicionais para o Brexit vão ser aplicados na contratação de mais 500 guardas para as fronteiras, no transporte e armazenamento de medicamentos e em campanhas de informação destinadas às empresas e aos cidadãos.

Londres vai também aumentar o apoio consular aos britânicos residentes em países da UE e a capacidade de emissão de passaportes para evitar atrasos.

Metade do valor, 1,1 mil milhões de libras (1,21 mil milhões de euros) vão ser gastos imediatamente e o restante fica disponível como reforço, caso seja necessário.

Este novo financiamento junta-se aos 4,2 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros) que o antecessor de Sajid Javid, Philip Hammond, já tinha atribuído para o mesmo efeito.

O anúncio é feito na sequência do compromisso do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, indigitado na semana passada, de "ligar o turbo" nos preparativos de um Brexit sem acordo.

O sucessor de Theresa May tem reiterado a determinação em sair da UE no final do prazo previsto, a 31 de outubro, "aconteça o que acontecer", mas declarou-se disposto a negociar um acordo de saída sem a solução para a Irlanda do Norte.

A solução de último recurso, designada por ‘backstop’, pretende evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda e consiste em criar um "território aduaneiro comum", abrangendo a UE e o Reino Unido, no qual não haveria quotas ou tarifas para produtos industriais e agrícolas.