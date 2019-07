EUA aplicam sanções ao chefe da diplomacia do Irão

Os Estados Unidos aplicaram esta quarta-feira sanções contra o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif.

Para o Governo norte-americano, Javad Zarif “implementa a agenda irresponsável do líder supremo do Irão e é o principal porta-voz do regime no mundo”.

“Os Estados Unidos estão a enviar uma mensagem clara ao regime iraniano, de que o seu comportamento recente é completamente inaceitável”, refere em comunicado o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

As sanções implicam o arresto ou congelamento de quaisquer propriedades ou contas bancárias que o chefe da diplomacia do Irão tenha nos Estados Unidos. Javad Zarif já veio garantir que não tem bens no país.

A Administração Trump também pode impedir o ministro iraniano de viajar para os Estados Unidos, incluindo para reuniões nas Nações Unidas, em Nova Iorque, mas a situação será avaliada caso a caso.

As relações entre os Estados Unidos e o Irão voltaram a agravar-se, depois de Trump ter resgado o acordo nuclear e dos recentes incidentes no Estreito de Ormuz.