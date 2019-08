AC Milan confirma contratação de Rafael Leão

O AC Milan confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Rafael Leão ao Lille.

O avançado português, de 20 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas, de acordo com o comunicado oficial dos "rossoneri".



No site oficial, o Lille mostrou-se confiante de que o resto da carreira de Rafael Leão "será brilhante" e deseja-lhe sorte para a aventura no Milan.

Rafael Leão juntou-se ao Lille, a custo zero, no início da temporada passada, após a rescisão unilateral de contrato com o Sporting, na sequência do ataque à Academia de Alcochete. Caso pelo qual, soube-se esta quinta-feira, vão a julgamento os 44 arguidos, incluindo o presidente do Sporting da altura, Bruno de Carvalho.

Após um início de época assombrado pelas lesões, Leão afirmou-se no Lille e fez oito golos em 26 jogos. Registos que impressionaram, para um jogador de 20 anos, e que levaram, segundo a imprensa italiana, o Milan a pagar 30 milhões pela sua contratação, com o central Tiago Djaló, também ele português, e de 19 anos, a fazer o caminho contrário.

(em atualização)