Sporting prolonga empréstimo de Alan Ruiz ao Aldosivi

O Atlético de Aldosivi, da Argentina, anunciou, esta quarta-feira, que segurou o empréstimo de Alan Ruiz, que pertence aos quadros do Sporting, por mais uma temporada.

Fica, assim, resolvido o futuro do extremo argentino, de 25 anos, que chegou ao Sporting na época 2016/17, mas após uma primeira temporada com sete golos em 26 jogos, perdeu espaço no plantel principal.

Seguiu-se um empréstimo ao Colón, da Argentina, até dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, Alan Ruiz seguiu para o Aldosivi, também da Argentina, em que vai permanecer até ao final da temporada. Na segunda metade da última época, Alan marcou um golo em 12 jogos.