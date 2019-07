Zoomarine na lista de parques que "exploram animais selvagens"

Um relatório da World Animal Protection e da Fundação Change for Animals coloca o Zoomarine, em Albufeira, numa lista de 12 zoos e aquários de todo o mundo que exploram animais selvagens para fins de entretenimento.



No Zoomarine, os tratadores “sentam-se no dorso dos golfinhos e fazem surf com eles. O espetáculo também envolve golfinhos a rebocar um pequeno barco com crianças num tanque”, refere a investigação (leia o relatório em PDF).

Entre agosto de 2018 e maio de 2019, os inspetores visitaram zoos e aquários que fazem parte da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários (WAZA, na sigla inglesa).

O relatório da World Animal Protection refere que manter os golfinhos em cativeiro tem sempre consequências para a saúde dos animais, desde logo devido ao tamanho dos tanques que nunca conseguirão recriar a vida no mar.

Os espetáculos podem causar stress e utilizar comida como forma de recompensa pelos truques tem impacto na dieta dos golfinhos, alerta.

Além do Zoomarine, estão na lista mais 11 zoos e aquários de todo o mundo:

Dolphin Island (Resort World Sentosa) - Singapura

Zoo D'Amneville - França

Jungle Cat World - Canadá

African Lion Safari - Canadá

Cango Wildlife Ranch - África do Sul

Sea World - Austrália

SeaWorld - San Antonio, USA

Puy du Fou - França

Avilon Zoo - Filipinas

Mystic Monkeys & Feather Wildlife Park - África do Sul

Ichicara Elephant Kingdom – Japão