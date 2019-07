PSD. Rui Rio passa mais um teste interno mas não escapa às críticas

Foi um processo tumultuoso, mas Rui Rio conseguiu aprovar as listas de candidatos às próximas eleições legislativas. Foi pelas 3h00 da madrugada que terminou a reunião do Conselho Nacional do partido, em Guimarães. À saída, o presidente do PSD mostrava-se por isso satisfeito.

Apesar de muitos ataques, por ter excluído das listas de candidatos os críticos da sua liderança, Rui Rio passou mais um teste interno e as listas acabaram por ser aprovadas por 74% dos votos.

“Um bom resultado”, resumiu Rui Rio que, no final do encontro, desvalorizou a “turbulência” em torno da escolha dos candidatos à Assembleia da República. Afinal, “até foi um processo razoávelmente pacífico”, ironizou.

“Os únicos processos, que me lembre, que não foram tão turbulentos foi quando o PSD estava no poder e o presidente do PSD era primeiro ministro”, recordou.

Mas se, aparentemente, acabou pacífico, não foi assim que começou a reunião laranja que decorreu em Guimarães. Bruno Vitorino, líder da distrital do PSD de Setúbal, largou as críticas logo à porta do encontro ao classificar de “pouco democrático” todo o processo de escolha dos nomes às eleições de outubro.

“Aprendi neste processo que é melhor ter um amigo na nacional do que ser líder de uma distrital”, lamentou o social democrata que assumiu que, enquanto militante do PSD, está disponível para votar no partido, mas “não em Rui Rio”.

Já durante o decorrer do Conselho Nacional foi a vez de Hugo Soares reafirmar a sua oposição à liderança do partido. O antigo líder da bancada parlamentar que, está fora das listas da distrital de Braga, comparou o veto do seu nome pela Comissão Política Nacional como “uma medalha ao peito porque é um veto cheio de futuro”.

O nome do apoiante de Fernando Montenegro foi “o único veto da Comissão Nacional do PSD”, explicava antes o vice-presidente do partido José Silvério que justificava a decisão com as “declarações de vontade do próprio que sempre afirmou publicamente a sua indisponibilidade para integrar as listas com este presidente”.

Críticas à parte, as listas do PSD às próximas eleições foram aprovadas por 74% de votos favoráveis ou com mais de 80% se consideramos as 10 abstenções da noite.