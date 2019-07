Mateus Uribe perto de ser reforço do FC Porto

Mateus Uribe está perto de deixar o Club América e ser reforço do FC Porto, segundo avança o jornal "O Jogo".

O médio internacional colombiano será o reforço que Sérgio Conceição precisa para o meio-campo, após as saídas de Hector Herrera e Óliver Torres. Segundo a publicação, Uribe poderá custar cerca de 10 milhões de euros.

O objetivo dos dragões é poder contar com Uribe já na próxima semana, para o arranque oficial da temporada, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar.

Uribe tem apenas mais um ano de contrato com o clube mexicano, que não abdicou da exigência nos valores do negócio. O Boca Juniors terá tentado a contratação, que recusou a pagaro os 13 milhões de euros exigidos.

Mateus Uribe pode estrear-se no futebol europeu com o FC Piorto, aos 28 anos de idade. O médio arrancou carreira na Argentina, no Deportivo Español, passando depois pelo Envigado, Tolima, Atlético Nacional e, desde 2017, pelo América.