Moita critica "solução que não é para o país", Barreiro aplaude "criação de emprego"

Em declarações à Renascença esta segunda-feira, o autarca da Moita reconhece que a expansão do aeroporto de Lisboa é importante para dar resposta ao crescimento turístico, mas defende que o aeroporto do Montijo é uma solução precipitada.

Depois de a ANA- Aeroportos de Portugal ter recebido a luz verde da Agência Portuguesa de Ambiente, surgem as críticas aos impactos negativos antecipados para os concelhos do Barreiro e da Moita.

No documento, são apontados como aspetos negativos o ruído e o impacto do empreendimento na avifauna, isto para além de citar riscos relacionados com o perigo de acidentes com aves e também com tanques de combustível.

O presidente da Câmara da Moita diz que a construção do futuro aeroporto do Montijo não deve avançar. É o que defende Rui Marques Garcia, no dia em que o estudo de impacto ambiental dessa obra entra em fase de consulta pública.

"Daqui por 20 anos, para além de termos todos os impactos negativos no imediato, vamos estar confrontados de novo com a necessidade de expansão aeroportuária, enquanto que, com a construção em Alcochete, não temos os impactos negativos, temos o futuro garantido e temos uma solução que vai permitir, ao longo de muitos anos, continuar a dar as respostas necessárias para o crescimento do turismo."

O estudo de impacto ambiental do novo aeroporto do Montijo prevê medidas para minimizar os impactos negativos que alegadamente permitem viabilizar o projeto. No entanto, o presidente da Câmara da Moita considera que há consequências incontornáveis.

"É uma má solução para o país, para a região e para o concelho da Moita. Aquilo que vejo como praticamente impossível é que o estudo de impacto ambiental aponte soluções mitigadoras", refere à Renascença. "Há coisas que são impossíveis de mitigar como o ruído do avião, o ambiente numa zona de avifauna como aquela, é impossível de mitigar. Continuamos a apostar que esta solução não pode ir à avante."

Barreiro confia no estudo mas remete decisão para depois

A opinião não é partilhada pelo autarca do Barreiro, que destaca, sobretudo, as vantagens que o novo aeroporto do Montijo poderá trazer à população local.

"Não nos podemos esquecer que um investimento e uma infraestrutura como esta têm um impacto importante no que diz respeito a uma maior dinâmica económica e, acima de tudo, a algo que a margem sul e o Barreiro necessitam: a criação de emprego”, explica à Renascença Frederico Rosa (PS).

“O Barreiro fica a 800 metros do novo aeroporto e, nessa distância, incluem-se os territórios da antiga CUF e os territórios industriais de logística e serviços que são do Estado e que têm de estar ao serviço da criação de emprego”, acrescenta.

Além desta potencial vantagem, o presidente da Câmara do Barreiro lembra ainda que do Plano Nacional de Investimento 2030 fazem parte duas pontes rodoviárias entre o Montijo, Barreiro e Seixal, uma medida que vai “dinamizar toda a margem sul” e ajudar à "redistribuição do trânsito".

Apesar das declarações, o executivo camarário do Barreiro ainda está a analisar o documento e só mais tarde tomará uma posição pública.

[Atualizado às 14h40]