West Ham e Newcastle dispostos a bater a cláusula de Marega

West Ham e Newcastle estão dispostos a pagar ao FC Porto os 30 milhões da cláusula de rescisão de Moussa Marega, segundo avança o portal francês "FootMercato", esta sexta-feira.

Os "hammers" recuperam o interesse demonstrado há um ano, que provocou o afastamento temporário do avançado maliano da equipa de Sérgio Conceição. Os londrinos têm novo concorrente, o Newcastle. O Marselha também teria demonstrado interesse, mas o preço terá afastado a equipa do português André Villas-Boas.

O "FootMercato" garante que o futuro de Marega, de 28 anos, ficará decidido nos próximos dias e deverá passar pela saída o FC Porto, rumo à Premier League. Destino que já lhe é apontado há mais de uma época.

Marega pertence ao FC Porto desde janeiro de 2016, no entanto, só se afirmou no plantel azul e branco na temporada 2017/18, que coincidiu com o título de campeão nacional. O internacional maliano ergueu-se como um dos jogadores mais importantes para Sérgio Conceição, com 44 golos marcados em 88 jogos, no total das duas últimas épocas.