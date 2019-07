Greve dos motoristas. Estado atualiza lista dos postos da rede de emergência

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) divulgou a lista de postos disponíveis em caso de uma crise de combustíveis, apesar de ainda não terem sido divulgados os serviços mínimos para a greve dos motoristas agendada para agosto.



A Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) é composta por 326 postos, dos quais 56 para viaturas prioritárias. São mais 16 postos do que na greve de abril.

A lista é liderada pelo distrito de Lisboa com 48 postos, seguida do Porto com 41.

Para o Algarve, destino de férias de milhares de pessoas estão definidos 22 postos.

Na última greve, em abril, cada veículo podia abastecer gasolina ou gasóleo num máximo de 15 litros nos postos da REPA.





- Lista dos postos de abastecimento destinados aos veículos em geral

- Lista dos postos destinados a veículos prioritários