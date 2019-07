“Desiludido” com a Suécia, Trump exige libertação do rapper A$AP Rocky

Donald Trump pediu, esta quinta-feira, a libertação do rapper A$AP Rocky, detido na Suécia desde o início de julho.

O artista nova-iorquino envolveu-se numa rixa, no final de junho, em Estocolmo e foi detido no dia 3 de julho por agressão com ofensa à integridade física. Rakim Mayers, nome de batismo de A$AP, encontra-se em prisão preventiva desde dia 5 deste mês.

Em resposta à decisão do tribunal sueco, que alegou “perigo de fuga” para ditar a prisão preventiva do rapper, o Presidente norte-americano disse estar “muito dececionado com o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, por não agir” em defesa de A$AP Rocky.