Joana Martins quer ajudar o Sporting a recuperar os títulos perdidos

A última época não correu bem e a nova tem de ser de reconquista. É esta a mensagem de Joana Martins, jogadora do Sporting, que aos 18 anos procura confirmar o potencial augurado no clube e na seleção.

As duas primeiras épocas do futebol feminino do Sporting correram de feição, com a conquista de todos os títulos ao alcance. Porém, à terceira, veio a desilusão, com as leoas a falharem os três troféus. Em entrevista a Bola Branca, Joana Martins assume que 2018/19 não é para repetir.

"A temporada passada não correu como nós queríamos. Como é óbvio, entramos em todas as competições para ganhar. Esta época, estamos focados no mesmo objetivo. Vamos dar o nosso melhor em todos os jogos para concretizá-lo", afirma a média do Sporting.