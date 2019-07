​Reino Unido. Boris varre metade do Governo, mantém ministro do Brexit e chama irmão

Veja também:

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afastou mais de metade dos ministros do Governo de Theresa May, sua antecessora no executivo e no Partido Conservador.



Os reforços “contratados” por Boris Johnson, para tentar consumar o divórcio com a União Europeia até ao final de outubro, são veteranos defensores do Brexit e eurocéticos da linha dura.

A importante pasta das Finanças foi entregue a Sajid Javid, um discípulo da antiga primeira-ministra Margaret Thatcher. O antigo secretário do Interior vai para o lugar até agora ocupado por Philip Hammond.

O Ministério do Interior fica nas mãos de Priti Patel, que em tempos defendeu o regresso da pena de morte. Priti Patel regressa ao executivo depois de ter sido obrigada a demitir-se da pasta do Desenvolvimento Internacional, em 2017, devido a um encontro fora da agenda oficial com um elemento do Governo de Israel quando estava de férias.

Outra polémica: Priti Patel chegou a sugerir que o Reino Unido acenasse com um eventual cenário de falta de alimentos na Irlanda como moeda de troca para garantir um melhor acordo com a União Europeia para o Brexit.



Dominic Raab, que chegou a ser ministro do Brexit de Theresa May, regressa agora ao Governo para ser secretário dos Negócios Estrangeiros, cargo até agora ocupado por Jeremy Hunt, o candidato derrotado a líder do Partido Conservador.