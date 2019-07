​Legislativas 2019. António Costa sente "desassossego" para "fazer mais e melhor"

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, diz que vai fazer mais e melhor, e fazer tudo para ganhar as próximas eleições.



Quatro anos de Governo depois, o líder socialista apresentou esta quinta-feira os cabeças de lista do partido às legislativas de outubro, numa cerimónia no jardim do Palácio Galveias, em Lisboa.

António Costa fala em promessas cumpridas e no "desassossego" que sente para "fazer mais e melhor".

“Ao fim destes quatro anos acompanha-nos também o desassossego da vontade de fazer mais, de responder a novos desafios urgentes, como o desafio das alterações climáticas, o desafio demográfico, das desigualdades, adaptação às novas tecnologias da sociedade digital”, declarou o secretário-geral do PS.

O primeiro-ministro define como objetivo claro continuar “a garantir boa governação, dando força à nossa democracia, com contas certas, valorizando as funções de soberania e boa governação investindo cada vez mais nos nossos serviços públicos”.

“É com esta vontade e ambição que nós nos apresentamos de consciência tranquila e de vontade desassossegada aos portugueses para fazermos ainda mais e melhor na próxima legislatura”, declarou.

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS apresentou a equipa e diz que tem programa e pessoas para "fazer tudo para ganhar as próximas eleições".

“Temos um programa e temos uma equipa para o executar. Podemos dizer às portuguesas e aos portugueses que o PS está pronto para disputar as próximas eleições com a mesma energia e a mesma determinação com que governámos nos últimos quatro anos e a mesma vontade de fazer mais e melhor nas próximas legislativas”, afirmou António Costa.

O líder do PS discursou após breves intervenções do professor universitário e deputado Alexandre Quintanilha, "número um" pelo círculo do Porto, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que vai encabeçar a lista pela Guarda.

Alexandre Quintanilha, defendeu que o país "precisa de políticas baseadas no conhecimento".

"Daí o papel fundamental da educação, da ciência e da inovação. São os motores da mudança", realçou o investigador e professor universitário.

A seguir, numa intervenção com dois minutos, a cabeça de lista socialista pela Guarda, Ana Mendes Godinho, caracterizou esta legislatura como sendo de "quatro anos de mobilização pelos territórios e pelas pessoas".