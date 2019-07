Rutger Hauer, o vilão de “Blade Runner”, morreu aos 75 anos

Rutger Hauer, o ator que se tornou internacionalmente conhecido por interpretar o papel de Roy Batty, o vilão de “Blade Runner”, morreu na sexta-feira, aos 75 anos, informa a “Variety”.

A notícia foi confirmada à revista pelo agente do ator holandês, Steve Kenis, que acrescentou que o funeral decorreu nesta quarta-feira.

Para além do papel que marcou a sua carreira, no clássico de ficção científica realizado por Ridley Scott, em 1982, e que tinha Harrison Ford no papel principal, Hauer participou em dezenas de filmes e séries, ao longo de 50 anos.

Nos anos 1980, participou em filmes como "A Mulher Falcão" (1985), de Richard Donner, "Morto ou Vivo" (1986), de Gary Sherman, e "A Lenda do Santo Bebedor" (1988), de Ermanno Olmi. Com "Fuga de Sobibor", telefilme de Jack Gold, de 1987, venceu um Globo de Ouro como ator secundário.



“Sin City - A Cidade do Pecado” e “Batman - O Início”, ambos de 2005, são duas grandes produções de Hollywood em que participou mais recentemente.

O holandês participou ainda no filme de ficção científica português “RPG”, realizado e produzido por Tino Navarro e estreado em 2013. Na ocasião, esteve em Portugal a apresentar a longa-metragem.