No Museu de Arte Antiga há uma cómoda que esconde um "segredo"

As salas do Museu de Arte Antiga, em Lisboa, que contam a história do mobiliário português do século XV ao século XIX, reabrem terça-feira ao público após renovação, havendo uma cómoda que guarda um "segredo".

No piso 1 do museu, após "profundas obras de renovação", as salas reabrem com uma nova museografia, mais informação, luzes instaladas para valorizar as peças e nova sinalética, explicou à agência Lusa Conceição Borges Sousa, conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

Cadeiras, mesas, arcas, armários, peças de devoção, como as pequenas cadeiras e camas onde se sentava ou deitava o Menino Jesus, e tronos, preenchem as várias salas que apresentam, de forma cronológica, cinco séculos da História do mobiliário português em vários estilos.

Entre as peças há uma cómoda-papeleira que esconde um segredo: "É raríssima e muito importante para o museu, porque tem a data, 1790, e o nome do autor - Domingos Tenuta - escrita num lugar muito escondido".

Abrindo várias partes da cómoda - que possui desenhos entalhados muito elaborados - e retirando algumas gavetas, é possível ver, na parte de trás de uma delas, escrito a dourado, o nome do autor numa tira de madeira, que por seu turno também abre, e pode ser um esconderijo para o que ali couber.