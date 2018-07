Ronaldo tem contrato milionário, mas não chega para Mayweather

Cristiano Ronaldo ganhou cerca de 92 milhões de euros entre junho de 2017 e junho de 2018, segundo a lista das 100 personalidades mais bem pagas do mundo, elaborada pela revista Forbes. A estrela portuguesa, que acaba de se transferir para a Juventus, está em 10.º lugar da lista, um pouco abaixo de Lionel Messi, que ganhou perto de 95 milhões.

Em primeiro lugar da lista está outro desportista, o boxeur americano Floyd Mayweather, que ganhou naqueles 12 meses cerca de 243 milhões de euros.

A lista da Forbes inclui desportistas, atores e outros agentes do mundo do entretenimento, calcula os valores com base nas receitas brutas das pessoas, ou grupos, que analisa.

O segundo lugar pertence a um ator, George Clooney, que por sua vez é seguido por Kylie Jenner, filha de Bruce Jenner, que é uma estrela televisiva e das redes sociais. Kylie fundou recentemente uma marca de cosméticos e está prestes a tornar-se a mais jovem bilionária dos EUA. Clooney e Jenner valeram, nestes 12 meses, 204 e 141 milhões de euros respetivamente.

A lista da Forbes também inclui conjuntos e, neste caso, no “top 10” há duas bandas, os U2 e os Coldplay, que estão em 6.º e 7.º lugar respetivamente, com pouco mais de 100 milhões de euros por ano cada.