Ronaldo: "Sempre que tiver possibilidades e força para dignificar a camisola portuguesa, vou fazê-lo"

Cristiano Ronaldo admitiu, em conferência de imprensa de apresentação na Juventus, que não vai abandonar a seleção portuguesa.

"Nunca vou virar as costas ao meu país. Sempre que tiver possibilidades e força para dignificar a camisola portuguesa, vou fazê-lo", disse CR7.

Com a camisola da seleção portuguesa, Ronaldo somou 154 internacionalizações e marcou 84 golos. CR7 foi novamente a principal figura da seleção das quinas no Mundial 2018, e apontou quatro dos seis golos da seleção no torneio.