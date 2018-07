Sporting B desiste do Campeonato de Portugal

Depois da confirmação, o abandono. O Sporting B anunciou a desistência do Campeonato de Portugal, apenas quatro dias depois de ter confirmado a presença na prova.

A Federação Portuguesa de Futebol sorteou, esta segunda-feira, o calendário da primeira fase do Campeonato de Portugal, já sem a presença do Sporting B.

O sorteio foi feito já com a nova organização da serie D, que integrou o Sacavenense no lugar da equipa B dos leões.

Esta temporada marca a estreia do novo modelo do Campeonato de Portugal, com os 72 clubes divididos em quatro séries de 18 equipas.





Campeonato Portuga