UE responde a Trump: Mudança na presidência "não muda a amizade" com os EUA

A União Europeia respondeu esta segunda-feira às recentes declarações do Presidente norte-americano, depois de Donald Trump ter incluído o bloco europeu na lista dos seus inimigos comerciais numa entrevista ao canal CBS News.

"Sabemos com clareza quem são os nossos amigos, os EUA são-no com certeza e uma mudança na administração não muda a amizade entre países e povos", declarou aos jornalista Federica Mogherini, a alta representante diplomática dos 28 Estados-membros. "Consideramos os EUA amigos próximos, mas também temos muitos outros amigos no mundo."

Mogherini sublinha que a alteração no Governo dos Estados Unidos, nomeadamente a tomada de posse de Trump em janeiro de 2017 depois de Barack Obama ter cumprido dois mandatos, não deve pôr em causa o bom relacionamento entre os dois lados do Atlântico.

A troca de opiniões entre Washington e Bruxelas surge no contexto de uma potencial guerra comercial potenciada por recentes decisões de Trump, entre elas a de impor novas taxas aduaneiras sobre todo o aço e alumínio exportado por países da UE para os EUA e a ameaça de impor um imposto adicional de 20% sobre todos os carros que os americanos importam ao continente europeu.