Juve é dinheiro em caixa. "Marca Ronaldo vai duplicar de valor"

Que Cristiano Ronaldo é o futebolista mais valioso do mundo já toda a gente sabe. Mas conseguirá manter a valorização constante e imparável de toda a marca pela qual dá a cara com a mudança de Madrid para Turim?

"Eu diria que, neste momento, tudo se prepara para que a marca continue a aumentar a sua projeção, tendo em conta o que tem sido a evolução nestes últimos 10 anos", começa por dizer, a Bola Branca, Daniel Sá, diretor do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) e especialista por excelência no acompanhamento do gigantesco universo que o internacional português construiu em torno da sua figura futebolística e que extravasa há muito o domínio desportivo.

Ora, foi através de um estudo deste mesmo IPAM, em janeiro deste ano, que se ficou a perceber que a marca Ronaldo já rondava os 102 milhões de euros. De lá para cá, cresceu e, pela previsão de Daniel Sá, tem tudo para continuar numa curva ascendente:

"Estimamos que, ainda antes do Mundial 2018, a marca Cristiano Ronaldo já andaria pelos 120 milhões, porque, desde janeiro, lá veio mais uma distinção como melhor jogador do mundo, mais uma Liga dos Campeões. Esta transferência do Real Madrid para a Juventus coloca Ronaldo de novo no centro de todas as atenções. A sua popularidade é cada vez maior, os mercados que alcança são cada vez mais vastos".

"Marca Ronaldo pode duplicar o seu valor"

Aos 33 anos, o madeirense muda o "habitat" natural, quer ao nível desportivo quer de negócio, para uma realidade em que terá, no papel, mais condições para se manter ao mais alto nível do futebol. Aliando a isso o peso da "máquina" financeira que rodeia a figura de Ronaldo, Daniel Sá é claro.

"Se pensarmos num percurso natural, não tenho dúvidas em afirmar que, nestes quatro anos, provavelmente, a marca pode duplicar - ou até mais - o seu valor", projeta, fazendo cair uma teoria algo falaciosa.

O "motor das redes sociais", esse "impulso tremendo"

Ronaldo muda-se da Liga Espanhola para a Serie A italiana e já há quem perspetive que terá tudo a perder, com a diferença de competitividade entre os dois campeonatos. Algo que para o diretor do IPAM é rotulado de "fenómeno curioso" e que é argumentado por, porventura, quem não conheça a dimensão do futebol italiano ou a sua história - primeiro campeonato de "estrelas", primeiro país a ter os estádios mais modernos da Europa, primeiro a tratar o futebol como negócio e primeiro a ter das mais avançadas transmissões televisivas.

"Falamos, do ponto de vista objetivo, que Ronaldo abandona a Liga Espanhola e vai para a Liga Italiana. Tecnicamente, é verdade mas do ponto de vista de mercado, não tem muito sentido. Qualquer uma das competições é consumida a nível global. Tudo isto me leva a crer que com o aumento exponencial do poder de maximizar informação por parte das redes sociais, acredito que esta marca não vai parar e que vai duplicar, num curto espaço de tempo", salienta.

Ora, e é precisamente com a profusão, alcance e impacto dessas mesmas redes sociais que Ronaldo terá ainda muito mais a ganhar. Daniel Sá explica porquê.

"Se recuarmos 10, 20, 30 anos, reconhecemos excelentes jogadores, cada um na sua época mas cuja visibilidade estava exclusivamente reservada à televisão, rádio e jornais. Os dois fatores que explicam este crescimento tremendo da marca, têm a ver com o sucesso desportivo individual e coletivo de Cristiano Ronaldo, porque explodiu do ponto de vista de conquistas e, em simultâneo, há este motor das redes sociais, que tem sido de um impulso tremendo. Ronaldo já não deve estar muito longe de ter 400 milhões de seguidores nas redes sociais. Não há nenhum clube com estes números ou nenhum atleta ou nenhuma marca ou empresa com estes números", recorda.