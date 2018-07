Marítimo vence particular no Algarve por 3-1

O Marítimo venceu o Armacenenses, por 3-1, este domingo. Foi o primeiro triunfo na pré-época dos insulares, que estagiam no Algarve.

Um golo de grande penalidade de Rodrigo Pinho, aos 14 minutos, deu aos comandados de Cláudio Braga vantagem que durou para lá do intervalo. Barrera, que sofreu a falta, deixaria a partida com queixas.

No segundo tempo, o Armacenenses empatou, ao minuto 62, no entanto, Joel devolveu a vantagem ao Marítimo aos 77 minutos. Ao minuto 85, Rodrigo Pinho "bisou" e fixou o resultado final, em 3-1.

11 do Marítimo: Edgar Mendonça; Nanú, Marcão, Lucas Áfrico, China; Fabrício, Vukovic, Al Jouli; Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Barrera.

Antes deste triunfo, os leões da Madeira tinham perdido com o Hull City (2-1), com o Sheffield United (1-0) e com o Farense (4-1).