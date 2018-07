Griezmann e a conquista do Mundial. “Vamos fazer a festa com todos os franceses”

Griezmann mostrou-se satisfeito, em conferência de imprensa, com a conquista do Mundial e falou sobre a possibilidade de vencer a Bola de Ouro.



"Nem sequer sei onde estou. Estou feliz, foi um jogo muito difícil. Começámos tímidos porque sabíamos que era uma final do Mundial, mas felizmente saímos com a vitória. Estou muito orgulhoso da equipa, dos jogadores, staff, e todos os que rodeiam o treinador. Hoje celebramos com as nossas famílias. Quando voltarmos a França, vamos fazer a festa com todos os franceses", começou por dizer.

O avançado do Atlético de Madrid, eleito melhor jogador da final, admite que não se apercebeu do lance que deu origem ao penálti: "Quando o árbitro foi ao VAR, nem sabia porquê. Perguntei ao Giroud e ele é que me disse que foi mão. Encarei o penálti como se fosse um jogo de campeonato, e marquei".

Griezmann desvalorizou a possível conquista da Bola de Ouro: "Ainda há a Supertaça Europeia para jogar. Mas o mais importante agora é aproveitar e fazer a festa com todos os franceses e com a minha família. Quero desfrutar das minhas férias e depois vemos essa possibilidade. A Bola de Ouro não é a minha prioridade."