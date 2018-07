Argentina e Sampaoli chegam a acordo para rescisão amigável

A Federação Argentina de Futebol comunicou este domingo que Jorge Sampaoli já não é o selecionador argentino.

Segundo o comunicado oficial da Federação, as duas partes chegaram a acordo para a rescisão amigável de contrato.

A decisão surge depois da desilusão no Campeonato do Mundo. A Argentina passou a fase de grupos com dificuldade, depois de empatar com a Islândia e ser goleada pela Croácia.

A seleção albiceleste foi eliminada nos oitavos de final frente à França por 4-2. A Argentina foi a finalista vencida do Mundial 2014, quando perdeu por 1-0 frente à Alemanha.

Sampaoli estava no comando da seleção desde junho do ano passado.