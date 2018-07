José Fonte deixa o Dalian Yifang

Dalian Yifang anunciou, este domingo, a rescisão de contrato amigável com José Fonte.

A confirmação veio do clube chinês, que anunciou a decisão na rede social Weibo. O central português foi contratado ao West Ham em fevereiro e apenas disputou sete jogos oficiais com a camisola do Dalian Yifang.

O central de 34 anos, que esteve presente no Mundial 2018 na Rússia, deixa agora o 15º classificado da Liga Chinesa e está livre para assinar a custo-zero por qualquer clube.

Ao longo da carreira, José Fonte jogou no Sporting B, Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora. Em 2007, José Fonte chegou a Inglaterra, onde ficou até 2018. Ao longo de onze temporadas, o central português representou o Crystal Palace, Southampton e West Ham.