Southgate: "Foi uma aventura maravilhosa"

Gareth Southgate fez balanço muito positivo da participação inglesa no Mundial 2018. Após perder o terceiro lugar da prova para a Bélgica, por 2-0, o selecionador dos três leões lembrou que a equipa é muito jovem.

"Foi uma aventura maravilhosa. A Inglaterra tem uma grande equipa, uma equipa jovem que no futuro pode dar ainda mais alegrias. Não posso pedir mais aos meus jogadores. Chegámos ao limite. Foram sete jogos em pouco tempo, muito exigentes a nível físico e emocional. Todos nós queremos agora ir para casa", salientou o técnico, após a partida.

Southgate tem sido considerado o grande obreiro da campanha inglesa, contudo, preferiu sublinhar que "é sempre sobre a equipa, não sobre o 'eu'". "Estou muito orgulhoso do que os jogadores fizeram. Hoje foi muito difícil, contra uma das melhores equipas do mundo. Não temos ilusão sobre o que realmente somos. Terminámos em quarto lugar no Mundial, mas não somos a quarta melhor seleção do mundo", ressalvou.